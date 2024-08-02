Сенсационное открытие: Красиков, обменянный россиянин, знал Путина и охранял Собчака

Вадим Красиков, переданный Москве в рамках обмена заключёнными и находившийся в ФРГ по обвинению в ликвидации террориста из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в 90-е годы служил в охране экс-губернатора Петербурга Анатолия Собчака и был знаком с Владимиром Путиным.

Об этом рассказал политолог Сергей Марков в Telegram-канале. Эксперт предположил, что именно данный факт сделал Красикова значимой фигурой в ходе обмена.

"Красиков выполнил свой долг, уничтожив террориста, который находился под защитой спецслужб НАТО", — отметил Марков.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Красиков служил в спецназе ФСБ "Альфа". Вадим Красиков вернулся в Россию в рамках масштабного обмена заключёнными 1 августа.

Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал о том, кто такой Вадим Красиков: "Сидит человек, который из патриотизма ликвидировал бандита в одной из столиц Европы. Во время событий на Кавказе знаете, что бандит делал? Он выкладывал наших пленных солдат на дорогу и машиной проезжал по их головам. Но нашёлся патриот, который его ликвидировал".

Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)