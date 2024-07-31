Иранский корреспондент Хасан Мафи заявил, что у Запада всё ещё остаётся последний шанс покинуть Палестину. Об этом он написал в соцсети X.

"Западные колонизаторы обязаны покинуть Палестину. Это последний шанс", — подчеркнул Мафи.

Ранее The New York Times сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным ХАМАС, глава политбюро погиб при ударе ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации лидера Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Иерусалим и Вашингтон, заявив, что эта атака не останется без ответа.

Тем временем на севере сектора Газа дут боестолкновения в Телль аль-Хаве, продвижений сторон за сутки не зафиксировано. В северную часть анклава прибыли грузовики с продуктами. На юге израильские войска обстреляли подконтрольные ХАМАС территории, в том числе Аль-Маваси, где размещены палатки беженцев.

Фото: commons.wikimedia.org/Yurok7121 (Creative Commons Attribution 4.0 International)