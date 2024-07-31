Иранский корреспондент Хасан Мафи заявил, что у Запада всё ещё остаётся последний шанс покинуть Палестину. Об этом он написал в соцсети X.
"Западные колонизаторы обязаны покинуть Палестину. Это последний шанс", — подчеркнул Мафи.
Ранее The New York Times сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным ХАМАС, глава политбюро погиб при ударе ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации лидера Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Иерусалим и Вашингтон, заявив, что эта атака не останется без ответа.
Тем временем на севере сектора Газа дут боестолкновения в Телль аль-Хаве, продвижений сторон за сутки не зафиксировано. В северную часть анклава прибыли грузовики с продуктами. На юге израильские войска обстреляли подконтрольные ХАМАС территории, в том числе Аль-Маваси, где размещены палатки беженцев.
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Авиакомпании Америки и Британии приостановили рейсы в Израиль
В связи с обострением на Ближнем Востоке авиакомпания United Airlines объявила о приостановке рейсов в Тель-Авив. Пресс-служба сообщила РИА Новости, что это решение принято как мера безопасности.
New York Times: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
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Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук
Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".