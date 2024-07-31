Депутат от Петербурга Михаил Романов подвёл итоги весенней сессии Госдумы. Он подчеркнул, что основное внимание было уделено поддержке СВО, а также участников СВО и их семей.

Романов отметил, что "Единая Россия" следовала Народной программе партии, развивая законодательство в области соцподдержки семей с детьми, пенсионеров и незащищённых граждан. Были расширены социальные обязательства.

Одним из ключевых решений стала поддержка инициативы губернатора Петербурга по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам Романова, почти восемь млн человек ждут вступления закона в силу. На реализацию планируется выделить 96,5 млрд рублей в 2025 году, 170 млрд в 2026 году и 260 млрд в 2027 году. Эти расходы требуют введения справедливых налогов, и Госдума голосовала за прогрессивное налогообложение.

Также "Единая Россия" продолжает работать над созданием инструментов социальной поддержки участников СВО. В частности, законодательно установлены меры по укреплению социально-экономического статуса бойцов СВО, защита трудовых прав их жён и обеспечение дополнительными выплатами детей.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента (Раиса) Татарстана (Creative Commons Attribution 4.0 International)