В связи с обострением на Ближнем Востоке авиакомпания United Airlines объявила о приостановке рейсов в Тель-Авив. Пресс-служба сообщила РИА Новости, что это решение принято как мера безопасности.
"Мы приостанавливаем ежедневные рейсы в Тель-Авив и пока обдумываем шаги. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем уделять особое внимание безопасности пассажиров и экипажей", — говорится в заявлении.
Рейс в Тель-Авив из аэропорта Ньюарк Либерти отменён, добавили в компании. Эта мера была принята на фоне растущей напряжённости. В среду Госдеп США обновил рекомендации по посещению Ливана, посоветовав американцам воздержаться от поездок в эту страну из-за обострения конфликта м "Хезболлой".
Ситуация обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит в Тегеране, куда он прибыл н инаугурацию нового президента Ирана.
Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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