Зампред Госдепа США Ведант Патель заявил на брифинге, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не должно стать преградой для переговоров о прекращении огня в анклаве Газы.
По его словам, это событие не должно отразиться на сделке по остановке боёв в секторе. Патель отметил, что Белый дом считает возможным соглашение между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что Тель-Авив стремится к этому решению.
Исмаил Хания был убит 31 июля в результате попадания ракеты в его резиденцию в Тегеране. Он был ответственным за международные отношения движения ХАМАС и играл ключевую роль в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.
После убийства аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран вправе ответить на этот теракт. Хаменеи подчеркнул, что считает своим долгом "создать почву для сурового наказания и отомстить за кровь мученика". В связи со смертью Хании в Иране объявлен трёхдневный траур. В Кремле осудили атаку. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобные действия направлены против установления мира на Ближнем Востоке.
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