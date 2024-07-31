В Чечне продолжается обсуждение вопроса о женской одежде. Рамзан Кадыров заявил на совещании правительства региона, что готов на крайние меры по отношению к тем, кто потребует от его дочери снять хиджаб.

"Кто скажет моей дочке снять хиджаб, убью сразу. Сразу расстреляю. Это враг, мой личный и ислама", — подчёркивает Кадыров.

По его словам, в Чечне его не беспокоит одежда гостей разных вероисповеданий, "нас волнует форма одежды наших жителей". Кадыров ранее отмечал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который в исламе считается символом добропорядочности.

Летние события в России, связанные с терактом в Дагестане, вновь разожгли дискуссию о запрете никабов. Председатель СК Александр Бастрыкин и глава Дагестана Сергей Меликов высказались за эту меру, отмечая, что под никабом могут скрываться как мужчины, так и женщины, проносящие запрещённые предметы. Дмитрий Песков отметил, что интересы безопасности должны быть в приоритете над соблюдением таких традиций как ношение никабов.

"Я считаю, что когда интересы обеспечения безопасности диктуют необходимость, то все должны к этому относиться с уважением", — добавил Песков.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)