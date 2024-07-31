Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания до теракта провёл встречу с высшими должностными лицами Ирана. Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в интервью ТАСС. По словам посла, Исмаил Хания прибыл в Тегеран как гость на инаугурацию доктора Масуда Пезешкиана.
"На этой церемонии присутствовало больше 100 зарубежных делегаций. Хания также был там, встречался с высокопоставленными чиновниками и иностранными гостями", — отметил Джалали.
Посол подчеркнул, что ХАМАС представляет собой политическое движение с глубокими корнями в Палестине, которое делится на две ветви — политическую и военную.
"Мученик был лидером политического крыла ХАМАС и поддерживал международные связи, в том числе с Россией. Хания был известным политическим деятелем, он провёл много встреч с российскими госслужащими", — добавил иранский дипломат.
Он также напомнил, что в прошлом Хания занимал пост премьера в правительстве ХАМАС в Газе.
"Как заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи, сионистский режим подверг его мученической смерти в нашем доме. Мы выражаем глубокие соболезнования семье Хании и всем народам, поддерживающим Палестину", — резюмировал посол Ирана.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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