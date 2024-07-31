Глава ЧР Рамзан Кадыров выразил своё резкое несогласие с противниками ношения хиджаба — традиционного платка, покрывающего голову верующей мусульманки. Его слова приводит ТАСС. Кадыров подчеркнул, что те, кто против предписанной исламом религиозной одежды, являются его личными врагами.

Однако Кадыров также высказался против ношения паранджи, полностью скрывающей лицо женщин. В 2024-ом в России разгорелась дискуссия вокруг никаба — женского головного убора, оставляющего открытыми только глаза. Инициатором обсуждения стал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предложивший запретить никаб. Некоторые представители мусульманского духовенства выступили против запрета, утверждая, что он лишь усилит напряжённость в социуме.

Летом ношение никабов было запрещено в Дагестане и Карачаево-Черкесии, а муфтият Северной Осетии рекомендовал воздержаться от использования данного головного убора.

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