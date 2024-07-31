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В посольстве РФ в Молдавии ответили на обвинения в шпионаже
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В посольстве РФ в Молдавии ответили на обвинения в шпионаже

В посольстве РФ в Молдавии дали ответ на обвинения, прозвучавшие в адрес российских дипломатов о якобы участии в шпионаже на территории республики. Представители посольства выразили недоумение по поводу данных заявлений и назвали их "абсурдными".

"Они не имеют под собой реальных оснований и направлены на осложнение отношений между странами", — заявили в посольстве.

Дипломаты РФ отметили, что такие утверждения могут быть частью кампании по дискредитации России и её представителей за рубежом.

"Мы продолжаем действовать в соответствии с международным правом и положениями Венской конвенции", — подчеркнули в посольстве.

Они также добавили, что все сотрудники посольства выполняют исключительно свои обязанности, не занимаясь деятельностью, которая могла бы быть расценена как шпионская.

Кроме того, в посольстве выразили надежду на то, что власти Молдовы пересмотрят свою позицию и не будут поддаваться на провокации, направленные на ухудшение двусторонних отношений.

"Мы надеемся на конструктивный диалог и укрепление доверия между РФ и Молдавией", — сказали в российском посольстве.

Фото: сommons.wikimedia.org/Parlamentul Republicii Moldova (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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