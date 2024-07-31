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В тюрьмах США исчезли данные о нескольких россиянах
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В тюрьмах США исчезли данные о нескольких россиянах

Данные о некоторых гражданах РФ, отбывающих тюремный срок в Америке, исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне слухов о возможном обмене заключёнными, пишет РИА Новости.

Ранее западная пресса, включая агентство "Рейтер", озвучила предположение, что Москва и страны Запада "близки" к масштабному обмену заключёнными. Официальные представители РФ и Штатов пока не сделали заявлений на данную тему.

На утро 31 июля данные о таких россиянах, как Владислав Клюшин, Александр Винник, Вадим Конощенко не были найдены в электронной базе ведомства Америки. В то же время информация о других россиянах, таких как хакер Владимир Дунаев, всё ещё доступна — он остаётся под стражей в тюрьме Terminal Island в Лос-Анджелесе.

РИА Новости обратилось за разъяснениями в Федеральное бюро тюрем и Госдеп США, однако на момент написания материала агентство не получило комментариев.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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