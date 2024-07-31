Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Запад перешёл все границы на международной арене и теперь находится на грани краха. В своей публикации в соцсети X он отметил несколько событий, которые, по его мнению, указывают на ухудшение ситуации.
"Израиль бомбит население Бейрута, убивает главу ХАМАС Ханию в Тегеране, США отправляют борты F-16 на Украину. Попытка убийства Трампа, и Байден выбыл из гонки. Запад пересёк все красные линии, он на грани краха", — написал Хинкл.
В среду ХАМАС сообщил о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании в результате удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Тель-Авив и Штаты, заверив, что атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему смерти Хании и причастности к этому Иерусалима. Представители армии Израиля, в свою очередь, "не реагируют на сообщения иностранных СМИ" об убийстве Хании.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие действия направлены против попыток установления мира в регионе и могут сильно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию.
Фото: commons.wikimedia.org/council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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