В результате удара по резиденции в Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. В убийстве движение обвинило Израиль. Накануне Хания участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, он и один из его телохранителей "приняли мученическую смерть".

Движение обличило "сионистов" в "вероломном" нападении. Представители армии ЦАХАЛ новость для CNN не прокомментировали, поскольку "не реагируют на сообщения иностранных СМИ". Как проинформировал телеканал "Аль-Хадас", Хания был убит "буквально в постели" — ракета попала в дом, где он ночевал. В ходе встречи с Ханией президент Ирана заявил, что война в Газе "закончится ликвидацией сионистского режима".

Произошла атака на государство, с которым Тель-Авив не в состоянии войны, причём в момент, когда на инаугурации находилось много иностранных деятелей. Ответит ли президент Ирана на теракт в полную силу или ограничится демонстративными ударами по пустым военным объектам Израиля? И как расценивать шаги Биньямина Нетаньяху — идёт ва-банк в преддверии возвращения к власти Дональда Трампа?

На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, редактор программы "Асимметричный ответ" на Rutube.

"Подобного рода политические убийства со стороны Израиля в этом регионе традиционны. Здесь необходимо понимать, что считать ответом. Тотальной военной операции в ответ, на мой взгляд, не будет, прокси-война здесь и не прекращалась, так что это просто очередной её этап. ХАМАС — это серьёзная политическая организация, имеющая фактическое представительство в регионе, на земле. Так что серьёзных фигур, имеющих политическое влияние, на замену убитому там наверняка хватает. Сам факт того, что убит, как говорят, главный переговорщик от Палестины, свидетельствует о нежелании действующей администрации Израиля прекращать военную операцию", — объяснил эксперт.

Биньямин Нетаньяху пошёл ва-банк?

"Говорить о том, что это игра ва-банк также будет преувеличением. Война и политические убийства в этом регионе не прекращались никогда и, к сожалению, в обозримое время не прекратятся. Слишком много противоречий даже не между государствами, а между мировоззрениями живущих там народов", — заключил Николай Костикин.

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