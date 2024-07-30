Старший советник Джо Байдена Анита Данн покидает администрацию президента. Об этом заявил сам американский лидер в официальном обращении.
"Я ценю её советы и буду полагаться на партнёрство и инсайты по завершении работы", — отметил Байден.
Президент подчеркнул, что Данн была ключевым членом его кампании и внесла большой вклад в победу на выборах 2020-го, оставаясь "бесценной частью" Белого дома. По данным корреспондентов, после ухода Данн займётся поддержкой кампании Камалы Харрис перед предстоящими выборами в ноябре 2024-го. Байден на фоне растущей критики решил не переизбираться и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры.
Харрис ещё предстоит официально выиграть номинацию Демпартии, но, согласно сообщениям СМИ, у неё уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии выдвинут экс-президент Дональд Трамп, вместе с которым кандидатом в вице-президенты утверждён сенатор Джей-Ди Вэнс.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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