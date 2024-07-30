Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.07.2024 : 86,33
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.07.2024 : 93,2947
Советник Байдена Данн покинула администрацию Белого дома
  1. Главная
  2. Мир

Советник Байдена Данн покинула администрацию Белого дома

Старший советник Джо Байдена Анита Данн покидает администрацию президента. Об этом заявил сам американский лидер в официальном обращении.

"Я ценю её советы и буду полагаться на партнёрство и инсайты по завершении работы", — отметил Байден.

Президент подчеркнул, что Данн была ключевым членом его кампании и внесла большой вклад в победу на выборах 2020-го, оставаясь "бесценной частью" Белого дома. По данным корреспондентов, после ухода Данн займётся поддержкой кампании Камалы Харрис перед предстоящими выборами в ноябре 2024-го. Байден на фоне растущей критики решил не переизбираться и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры.

Харрис ещё предстоит официально выиграть номинацию Демпартии, но, согласно сообщениям СМИ, у неё уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии выдвинут экс-президент Дональд Трамп, вместе с которым кандидатом в вице-президенты утверждён сенатор Джей-Ди Вэнс.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Число погибших при обстреле Бейрута Израилем выросло до трех человек

Число погибших при обстреле Бейрута Израилем выросло до трех человек

В результате авиаобстрела южного предместья Бейрута, столицы Ливана, число жертв, по информации ливанского телеканала Al Jadeed, ссылавшегося на Министерство здравоохранения страны, увеличилось до трех. Среди погибших - женщина и двое несовершеннолетних. Пострадало не менее 74 человек.

Читать полностью
Политолог Диабатэ: бойцы в Мали могли столкнуться со спецназом НАТО

Политолог Диабатэ: бойцы в Мали могли столкнуться со спецназом НАТО

Малийский политолог Адама Диабатэ заявил, что ЧВК, понёсшая потери в Мали, могла столкнуться в ходе боёв со спецназом стран НАТО. Об этом он сообщил РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз

Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз

Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.

Читать полностью
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом

Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом

Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.

Читать полностью

Новости