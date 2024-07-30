Вашингтон не стал комментировать церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и общественную дискуссию после неё.
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы заявила: "Мне сказать нечего. Просто нечего сказать", — ответила она на вопрос о том, видел ли лидер США провокационный фрагмент открытия с пародией на "Тайную вечерю".
Журналист подчеркнул, что Джо Байден является христианином, и действо "оскорбило миллионы христиан в мире". "Мне нечего добавить", — отметила Жан-Пьер.
На церемонии открытия Олимпиады 26 июля была представлена провокационная пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Отдельные фрагменты шоу быстро разлетелись в соцсетях, вызвав критику в разных странах. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония продемонстрировала отсутствие у Запада культуры и морали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на церемонии "были отвратительные моменты" и выразил сожаление, что МОК согласовал это действо. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
Фото: commons.wikimedia.org/Like tears in rain (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Политолог Диабатэ: бойцы в Мали могли столкнуться со спецназом НАТО
Малийский политолог Адама Диабатэ заявил, что ЧВК, понёсшая потери в Мали, могла столкнуться в ходе боёв со спецназом стран НАТО. Об этом он сообщил РИА Новости.
Mash: в Мали ударили БПЛА по занятому туарегами Тинхаватину
По городу Тинхаватин в Мали произошёл авиаудар в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК и военнослужащих малийских ВС 28 июля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.