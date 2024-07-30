МИД Германии выразил облегчение в связи с помилованием Рико Кригера, гражданина ФРГ, приговорённого к смертной казни в Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы подтверждаем помилование этого человека. Эта новость принесла облегчение", — заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

МИД ФРГ не предоставил комментариев относительно деталей помилования и воздержался от ответа на вопрос, были ли задействованы дипломатические усилия Берлина, либо возможные обмены.

Напомним, 30 июля стало известно, что президент РБ Александр Лукашенко принял решение о помиловании Рико Кригера. Кригер был обвинён по шести статьям УК Белоруссии за съёмку на телефон пусковых установок ОТРК "Искандер" и другой техники на территории одной из воинских частей республики по заданию СБУ Украины.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)