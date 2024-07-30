Развал ЕС начался после выхода Великобритании, убеждён зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с "Лентой.ру" сенатор высказался о призыве лидера "Патриотов" Флориана Филиппо уничтожить Евросоюз из-за его агрессивной политики.
"С моей точки зрения, ЕС давно изменил тем целям, ради которых создавался. Потому что он является правопреемником соглашения угля и стали, заключенным после Второй мировой для предотвращения конфликтов в Западной Европе, прежде всего между ФРГ и Францией", — напомнил Климов.
Сенатор рассказал, что после Европейского объединения угля и стали появился общий европейский рынок, а затем и единый подход к импорту и экспорту.
"Это был таможенный союз. Потом его преобразовали в Евросоюз. А теперь ЕС начал расширяться непропорционально реальной мощности и потребности, захватил большую часть Европы, не справляется и превратился в приложение к НАТО", — добавил он.
Многое указывает на то, что он будет разваливаться, а реальный развал начался после выхода Великобритании. Ранее Флориан Филиппо заявил, что ЕС необходимо расформировать из-за его воинственной политики. По мнению Филиппо, объединение придерживается агрессивной риторики и критикует мирные инициативы. В качестве примера он привел премьера Венгрии Виктора Орбана, столкнувшегося с бойкотом за попытки добиться урегулирования кризиса на Украине во время визитов в РФ и КНР.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба ГД РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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