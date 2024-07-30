Развал ЕС начался после выхода Великобритании, убеждён зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с "Лентой.ру" сенатор высказался о призыве лидера "Патриотов" Флориана Филиппо уничтожить Евросоюз из-за его агрессивной политики.

"С моей точки зрения, ЕС давно изменил тем целям, ради которых создавался. Потому что он является правопреемником соглашения угля и стали, заключенным после Второй мировой для предотвращения конфликтов в Западной Европе, прежде всего между ФРГ и Францией", — напомнил Климов.

Сенатор рассказал, что после Европейского объединения угля и стали появился общий европейский рынок, а затем и единый подход к импорту и экспорту.

"Это был таможенный союз. Потом его преобразовали в Евросоюз. А теперь ЕС начал расширяться непропорционально реальной мощности и потребности, захватил большую часть Европы, не справляется и превратился в приложение к НАТО", — добавил он.

Многое указывает на то, что он будет разваливаться, а реальный развал начался после выхода Великобритании. Ранее Флориан Филиппо заявил, что ЕС необходимо расформировать из-за его воинственной политики. По мнению Филиппо, объединение придерживается агрессивной риторики и критикует мирные инициативы. В качестве примера он привел премьера Венгрии Виктора Орбана, столкнувшегося с бойкотом за попытки добиться урегулирования кризиса на Украине во время визитов в РФ и КНР.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба ГД РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)