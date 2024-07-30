Владимир Зеленский посетил Волынскую область. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Лидер киевского режима провёл совещание по теме безопасности северных регионов, обсудив защиту государственной границы в областях, приграничных с Беларусью и Россией. По его словам, Украина продолжит усиление границы.
Ранее, 14 июля, глава МО Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск немедленно приступает к отводу дополнительных подразделений армии, ранее переброшенных к украинской границе. Он также отмечал спад напряжения на южном направлении. Позднее белорусский президент Александр Лукашенко назвал деэскалацию на границе с Украиной итогом переговоров между бойцами, которые добились успехов с помощью дипломатии.
"Зеленский, оставив на "нуле" под Волчанском Сырского, уехал ночью в Полтаву. Проведённое в Харькове выездное заседание Ставки ВСУ не обрадовало. Резервов не будет. Войскам даны указания любой ценой удерживать ЛБС до "поступления новых пакетов помощи". Ситуация у ВСУ в Липцах и Волчанске патовая. ВС РФ давят город с трёх сторон и в центре отжали ещё пару улиц. Силы у противника, способные удерживать рубеж, заканчиваются. Вот-вот посыпется Красноармейск, большая вероятность падения обороны ВСУ на Лиманах, Часов Яре, Торецке и Курахово", — пишет автор канала Condottiero
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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