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Спикер Папуашвили: иностранные доноры призвали игнорировать реестр иноагентов в Грузии
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Спикер Папуашвили: иностранные доноры призвали игнорировать реестр иноагентов в Грузии

Иностранные доноры, финансирующие неправительственные организации в Грузии, призывают не отмечаться в реестре иноагентов. Об этом рассказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передаёт ТАСС.

"К нам поступают данные о том, что доноры работают с неправительственными организациями, убеждая их не проходить регистрацию в реестре прозрачности", — заявил на брифинге Папуашвили.

По его словам, реестр заработает уже скоро. О его создании для регистрации организаций в соответствии с принятым законом об иноагентах сообщал министр юстиции Рати Брегадзе. По его словам, с 1 августа организации, подпадающие под критерии иноагентов, смогут подать соответствующие декларации.

Ранее, 29 июля, оппозиционеры парламента Грузии подали в Конституционный суд иск против закона "О прозрачности иностранного влияния". До этого аналогичный иск подала президент государства Саломе Зурабишвили.

Фото: commons.wikimedia.org/Giorgi Abdaladze (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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