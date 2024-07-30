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Чибис: Замначальника Контрольного управления генерал ФСБ Кульба может стать сенатором
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Чибис: Замначальника Контрольного управления генерал ФСБ Кульба может стать сенатором

Выдвиженец от "Единой России", руководитель Мурманской области Андрей Чибис, зарегистрированный региональным избиркомом кандидатом на пост главы региона, представил трёх претендентов на пост своего представителя в Совфеде РФ: генерала ФСБ Андрея Кульбу и двух вице-губернаторов Заполярья — Ольгу Кузнецову и Елену Дягилеву. Об этом он рассказал журналистам.

"В список сенаторов я включил трёх людей. Первый кандидат — Андрей Кульба, генерал-лейтенант ФСБ. Он работает замруководителя Контрольного управления президента России. Мы знакомы по работе в федеральном правительстве. Человек знающий и опытный, понимающий важность региона и стратегические задачи. Ещё двумя кандидатами стали мои заместители — Ольга Кузнецова, курирующая экономику и промышленное развитие, и Елена Дягилева, курирующая финансы и социальный блок", — сказал Чибис.

В Мурманской области на пост губернатора на сентябрьских выборах зарегистрированы четыре кандидата: действующий глава региона Андрей Чибис, ЛДПР представит Станислав Гонтарь, партию пенсионеров за соцсправедливость — Юрий Климченко, а КПРФ — Юрий Ваталин. Самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов не зарегистрирован, поскольку не предоставил полный пакет документов.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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