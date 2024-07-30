Выдвиженец от "Единой России", руководитель Мурманской области Андрей Чибис, зарегистрированный региональным избиркомом кандидатом на пост главы региона, представил трёх претендентов на пост своего представителя в Совфеде РФ: генерала ФСБ Андрея Кульбу и двух вице-губернаторов Заполярья — Ольгу Кузнецову и Елену Дягилеву. Об этом он рассказал журналистам.
"В список сенаторов я включил трёх людей. Первый кандидат — Андрей Кульба, генерал-лейтенант ФСБ. Он работает замруководителя Контрольного управления президента России. Мы знакомы по работе в федеральном правительстве. Человек знающий и опытный, понимающий важность региона и стратегические задачи. Ещё двумя кандидатами стали мои заместители — Ольга Кузнецова, курирующая экономику и промышленное развитие, и Елена Дягилева, курирующая финансы и социальный блок", — сказал Чибис.
В Мурманской области на пост губернатора на сентябрьских выборах зарегистрированы четыре кандидата: действующий глава региона Андрей Чибис, ЛДПР представит Станислав Гонтарь, партию пенсионеров за соцсправедливость — Юрий Климченко, а КПРФ — Юрий Ваталин. Самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов не зарегистрирован, поскольку не предоставил полный пакет документов.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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