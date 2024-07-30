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Захарова: Украина осталась бы цельной, послушай Киев Москву
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Захарова: Украина осталась бы цельной, послушай Киев Москву

Россия восемь лет думала, как спасти целостность Украины, и предложила Минские соглашения. Однако Владимир Зеленский променял единство страны на обещание Америки стать "покорителем" России, заявила Мария Захарова.

"Восемь лет Россия думала над способами спасения целостности Украины, предложив Минские договоренности, и единство страны обеспечивалось бы вопреки внутренним и внешним противоречиям. Уникальное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России. С каждым упущенным шансом Киев ухудшал свои переговорные позиции, утрачивая остатки территории", — написала она в Telegram-канале.

Захарова выразила уверенность, что послушай Киев Москву и откажись от обещаний блицкрига, осталась бы Украина цельной, без Крыма, но с вечной гуманитарной помощью.

"Но сирены Белого дома своё дело знают. Недаром остров усеян костями мореплавателей", — добавила дипломат.

В этом контексте представитель МИД РФ обратила внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина якобы в лучшем положении для переговоров.

"Если он так объясняет финнам, зачем вступать в НАТО, то лучше сразу перейти к повсеместной легализации наркотиков и отключить сознание людям в принципе, чтобы не мешало", — прокомментировала Захарова.

Дипломат отметила, что в лучшем положении Украина находилась восемь лет: с 2014 по 2022 годы. Вопрос Крыма решился без издержек для националистических кругов: бандеровцы получили повод попрошайничать и визуализацию гимна о том, что ещё не вымерли, добавила она.

Фото: commons.wikimedia.org/Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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