Россия, Поднебесная и Тегеран привлекают американцев для пропаганды, продвигающей их интересы в преддверии выборов в США, сообщило управление разведки США ODNI в отчёте "100 дней до выборов".

В ведомстве подчеркнули, что наблюдают за рядом иностранных субъектов, "проводящих операции влияния, нацеленные на выборы в Америке". Среди таких субъектов ODNI выделяет Москву, Пекин и Тегеран.

В разведке полагают, что для осуществления своих целей державы или их представители обращаются к коммерческим фирмам, "чтобы использовать их опыт в области технической изощрённости". Москва, по данным ODNI, использует их для привлечения американцев с целью адаптации своих нарративов и контента среди аудитории США.

"Эти персоналии размещают контент в соцсетях, пишут для веб-сайтов, имеющих связи с правительством РФ, и проводят другие мероприятия в СМИ", — указали в разведке, назвав Россию "главной угрозой для выборов в Штатах".

Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Традиционно соперничают республиканцы и демократы. Джо Байден отказался от участия, за выдвижение от Демпартии решила бороться Камала Харрис. От республиканцев выступает Дональд Трамп, которого ранее подозревали в "связях с Москвой".

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США, называя данные Вашингтона попыткой завуалировать своё вмешательство в выборы в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков называл это сообщения параноидальными. В середине июля Песков отметил, что при президентстве Трампа "ничего хорошего для РФ не делалось", напротив, вводились ограничения. Но был диалог.

Фото: commons.wikimedia.org/Mark Neyman (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)