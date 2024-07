В последние дни в ближневосточный конфликт активно вклинивается Анкара. В МИД Израиля Реджепа Эрдогана пригрозили повесить. В МИД Турции сравнили Биньямина Нетаньяху с Гитлером. Обмен любезностями продолжается после слов Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль как в Ливию и Карабах. На что глава израильского МИД предрёк, что смерть его будет подобна смерти Саддама Хусейна.

МИД Турции в долгу не остался: "Конец геноцида Нетаньяху будет как конец геноцида Гитлера. Как нацистов привлекли к ответственности, так и те, кто пытался уничтожить палестинцев, будут привлечены. Человечество будет на стороне палестинцев, вы их не уничтожите".

К чему приведёт накал между Тель-Авивом и Анкарой? И поддержит ли пыл Израиля Вашингтон, ведь Турция — не Ирак? Как Израиль намерен выбираться из ловушки: на фоне спорных результатов в Газе Тель-Авив стоит на грани масштабного конфликта с "Хезболлой", у которой куда больше людей и ракет. Полноценный ответ — потянет ли? Локальная операция — даст ли она результат и не добьёт ли авторитет ЦАХАЛ окончательно?

Эти вопросы NewsInfo. Ru обсудил с Дмитрием Бридже, политологом и экспертом по Ближнему Востоку.

"Израильско-турецкие отношения всегда колебались между стабильными и нестабильными. Это происходило постоянно и зависело от ситуации. Вспомним 2008 год — начало 2009-го, 2012-й и 2017-й, и даже позднее. Президенту Турции нужно сохранить своё лидерство. Он считает себя лидером мусульман и лидером турецкой нации. И мы видим, что у Эрдогана и "Партии справедливости и развития" были проблемны на муниципальных выборах, они потеряли многие крупные города, такие как Карас, Стамбул, Измир. Сейчас Эрдогану важно показать, что он влиятельный лидер, что Турция имеет своё влияние на мусульманский мир, что Турция — это страна, способная решать мусульманские проблемы. Но, конечно, цена для Турции высока", — объяснил позицию Анкары политолог.

Тель-Авив требует, чтобы Турция перестала быть членом НАТО. И заявления со стороны МИД Израиля очень яркие, а из-за политики Эрдогана Анкара может потерять западных инвесторов. Всё-таки большинство из них сильно связаны с израильским лобби, и США продвигают его интересы. Мы видим, как демократы и республиканцы демонстрируют свою приверженность к поддержке Тель-Авива. И всё, что связано с Израилем, очень сильно влияет на внутреннюю политику в Штатах. Поэтому Турция может сильно пострадать, подчеркнул эксперт.

"Высокий уровень инфляции — важнейший фактор. Второй — это внутренняя обстановка в стране. То есть Израиль может в дальнейшем создать внутреннюю эскалацию, возможно, между турками и курдами, возможно, в связке с сирийскими беженцами. И третье — это влияние инвестиций и экономики. У Израиля есть возможности и связи для того, чтобы влиять на Анкару, используя экономические ресурсы. Несмотря на то что Турция — независимая страна и развивается очень хорошо в рамках мегапроектов, которые реализует Эрдоган — это самый крупный аэропорт, или, скажем, канал "Стамбул", который будет обходить проблемы, связанные с Босфорским проливом. Поэтому у Турции возникает конфликт интересов. С одной стороны, она дружит с Россией, с другой — с Западом. И, возможно, из-за позиции Эрдогана у Анкары будут проблемы", — считает Дмитрий Бридже.

Израиль любит мстить и мстит не сразу, а через определённый период времени. Даже если смотреть по Ливану, происходить то же самое. Тель-Авив будет мстить Эрдогану и "Партии справедливости и развития", уверен политолог. Возможно, используя курдов, которые в хороших отношениях с Израилем.

"Смотрите на Курдистан и Ирак, на курдские группировки. Многие говорят, что они связаны с израильской стороной, потому что телеканалы страны постоянно их рекламируют и поднимают тему проблемы курдов. Даже премьер Нетаньяху, когда Эрдоган назвал его убийцей, сразу начал говорить о проблемах курдов и о прошлом Турции. Значит, эта тема тоже может подниматься", — предположил эксперт.

Ситуация будет только накаляться и зависит от действий Турции, Израиля и от того, поддержит ли Запад Тель-Авив против Турции. Если говорить о Ливане, у республики непростая ситуация: жёсткий экономический кризис, политический кризис. Большинство ливанцев против эскалации с Израилем, ведь если он начнёт массово бомбить города, пострадает инфраструктура. А у Ливана нет денег на восстановление.

Также есть определённый раскол между суннитами и шиитами. Ливанцы — христиане, они против политики "Хезболлы" по отношению к израильско-палестинскому конфликту. Они считают, что это только навредит Ливану экономически и политически. Есть даже христианские силы на юге Ливана как часть ливанских сил, выступающих против "Хезболлы".

Что касается Анкары, критика в адрес израильского руководства, возможно, связана с внутренними политическими расчётами Эрдогана и стремлением укрепить поддержку среди турецких избирателей. Вашингтон, вероятно, сохранит поддержку Израиля, учитывая его стратегическое значение в регионе. Однако Турция также является важным союзником по НАТО, что усложняет ситуацию. США могут занять осторожную позицию, стараясь избежать эскалации.

"Израиль, в свою очередь, сталкивается с угрозой со стороны "Хезболлы" на фоне конфликта в Газе. Внутри страны возникают вопросы о способности ЦАХАЛ поддержать свою репутацию и успешно справиться с вызовами. Локальная операция может быть недостаточной, и существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, что может привести к длительному конфликту с серьёзными последствиями для региона. Ситуация очень напряжённая, возможны разные сценарии развития событий в зависимости от действий всех вовлечённых сторон", — заключил Дмитрий Бридже.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House from Washington, DC (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)