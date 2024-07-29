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Панама отозвала дипломатов, приостановив дипотношения с Венесуэлой
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Панама отозвала дипломатов, приостановив дипотношения с Венесуэлой

Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой, и все аккредитованные дипломаты покинут Боливарианскую Республику. Об этом заявил президент Хосе Рауль Мулино в ходе конференции, трансляция которой велась La Prensa.

"Правительство Панамы отозвало дипломатический персонал из Венесуэлы и объявило о приостановке дипотношений с Венесуэлой до тех пор, пока не пройдёт полная проверка протоколов и системы подсчёта голосов, которые выявят истинную народную волю", — заявил панамский лидер.

Кроме того, Мулино добавил, что Панама запросит заседание Постоянного совета ОАГ для консультаций министров МИД с целью обсуждения ситуации в Венесуэле.

Согласно бюллетеню Национального избирательного совета Венесуэлы, опубликованному после обработки 80% протоколов, Николаса Мадуро поддержали 51,2% проголосовавших. За его главного соперника Эдмундо Гонсалеса отдали голоса 44,2%. Один из лидеров оппозиции Корина Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признаёт его поражение. По словам Мачадо, которая победила на праймериз, но не приняла участия в выборах, оппоненты Мадуро будут пытаться опротестовать оглашённые итоги.

Фото: сommons.wikimedia.org/Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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