Западные государства пытаются компенсировать потери позиций в области ядерных технологий политической борьбой с конкурентами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения ДНКВ при МИД России Михаил Кондратенков. Об этом пишет РИА Новости. Кондратенков отметил, что в сфере развития атомной энергетики копятся негативные тенденции.
"Они связаны с попытками Запада компенсировать потерю прежних компетенций в области атомных технологий за счёт политических приёмов борьбы с конкурентами", — пояснил дипломат.
Кремль категорически против подобных попыток ограничения доступа к благам мирного атома. По словам Кондратенкова, РФ не приемлет ограничения, направленные на подавление собственных технологических преимуществ в ядерной сфере. Ранее президент Владимир Путин назвал большой ошибкой невнимание Запада к ударам боевиков киевского режима по Запорожской АЭС.
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