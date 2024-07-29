Вашингтон и ЕС активизируют свою политику в отношении Еревана для борьбы с РФ, заявил профессор Йылдыз Бозкуш в статье для "Анадолу". По его мнению, вопрос о вступлении Армении в ЕС является сигналом региональным государствам, прежде всего Кремлю и тегерану.

"Это значит, что ЕС, как и Америка, хочет использовать Ереван в качестве арены для борьбы", — говорится в публикации.

Бозкуш отметил, что страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую республику СССР, обещая членство в ЕС и предоставление пакетов помощи. Эксперт также указал на значимость армяно-американских военных учений в июле. По его мнению, такие манёвры на южной границе РФ в период проведения СВО являются сигналом Москве.

"Проведением манёвров на южной границе России во время СВО США послали сигнал Москве", — пояснил Бозкуш.

Он также обратил внимание на тот факт, что в МО Армении будет работать американский представитель, что говорит о начале нового "стратегического периода" между двумя странами. В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна идёт по пути диверсификации экономики, политики и области безопасности, приобретая партнёров не только на Западе, но и в Азии. При этом Ереван не призывают портить отношения с Москвой. Замдиректора департамента информации МИД РФ Андрей Настасьин также отмечал, что Штаты, пригласив Ереван и Баку на саммит НАТО, стремятся оторвать их от Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org/Սէրուժ Ուրիշեան (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)