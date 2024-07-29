Министр Венгрии Петер Сийярто провёл телефонные консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Словакии Юраем Бланаром по поводу остановки киевским режимом транзита нефти из РФ.

"Мы работаем над восстановлением нефтеснабжения, утром я проконсультировался с российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром", — написал Сийярто в соцсети.

По его словам, Украина, угрожая энергоснабжению Венгрии, нарушает договор об ассоциации с ЕС.

"Мы анализируем правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нефтеснабжения независимо от запрета Киева на транзит", — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки транзита. В ведомстве рассказали, что "Лукойл" внесён на Украине в санкционный список.

Венгрия и Словакия запустили консультации ЕК с Украиной из-за остановки транзита нефти из России. Если результата не будет, начнется процесс в арбитражном суде, отмечал Сийярто. Остановка Украиной транзита нефти нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации. Поэтому Евросоюз сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом по части таможенных льгот.

Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл", поскольку важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра сделает то же самое с другой компанией". Будапешт отдаёт приоритет контрактам и долгосрочной стратегии энергобезопасности, подчёркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится 30% венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого.

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