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ЕС не изменит отношение к Украине после выборов в США
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ЕС не изменит отношение к Украине после выборов в США

Страны ЕС не планируют менять своё отношение ни к Штатам, ни к вопросу поддержки Киева после выборов президента Америки осенью 2024 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью РБК.

"ЕС продолжит поддерживать тесные трансатлантические отношения с Америкой, независимо от того, кто победит. И мы продолжим поддерживать Киев в самообороне", — подчеркнул Стано.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать публикацию Politico, в которой авторы предположили, что некоторые члены НАТО могут отказаться от поддержки ВСУ в случае победы Дональда Трампа.

"Мы не комментируем домыслы", — заявил Стано в беседе с РБК. После заявления Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, политики Европы разделились на три группы: первая одобрила его решение, вторая поддержала Трампа, а представители третьей сделали нейтральные заявления, пишет Politico.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Байдена за поддержку и выразил надежду на её сохранение при новой американской администрации. В то же время Евросоюз разрабатывает двухступенчатый план торговли на случай победы Трампа, сообщает Financial Times.

Фото: сommons.wikimedia.org/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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