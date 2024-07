В странах ЕС продолжаются активные обсуждения судьбы украинских беженцев. Страны ЕС выражают всё меньше готовности предоставлять полную поддержку, особенно мужчинам, которых хотят вернуть для пополнения рядов ВСУ. В то же время власти Варшавы прогнозируют новую волну мигрантов. О перспективах украинцев в Европе рассказывает РИА Новости.

Новые условия для украинских беженцев

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в ЕС обсуждаются возможности создания таких условий пребывания украинцев, которые побудят их вернуться на родину и выполнять долг по защите страны. В Польше уже формируется военный легион из беженцев, к которому присоединились сотни человек.

Сикорский признал, что Киев страдает от нехватки вооружений и солдат. Он подчеркнул, что европейские государства должны поддерживать Украину во всех аспектах, включая подготовку новобранцев из числа беженцев.

"В ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, они обязаны защищать родину, и Польша здесь в авангарде поддержки Украины, чтобы подготовить их к военной службе", — отметил Сикорский.

Ожидание новой волны мигрантов

Несмотря на эти меры, численность украинцев в Польше вряд ли существенно сократится. Глава департамента гражданской защиты МВД Дариуш Марчинский сообщил парламенту о признаках большого притока мигрантов осенью и зимой.

Из-за потери мощностей по производству электроэнергии, предстоящая зима может стать особенно тяжёлой для Украины. Министр Сикорский предположил, что большинство населённых пунктов в стране станут непригодными для проживания, что приведёт к наплыву беженцев в Польшу.

Снижение поддержки среди поляков

Тем временем польские граждане все меньше поддерживают долгосрочное пребывание украинских беженцев. Согласно июньскому опросу Варшавского университета, только 17% поляков готовы принять их на долгосрочной основе, что на 37% меньше, чем год назад. Подавляющее большинство (95%) считает, что пособия следует сократить.

