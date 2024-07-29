Штаты не намерены ускорять поставки оружия армии ЦАХАЛ, несмотря на серьёзное обострение ситуации на границе с Ливаном. Об этом сообщил координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.
Кирби подчеркнул, что с октября 2023-о, когда повстанцы из ХАМАС атаковали Израиль, поставки американского оружия в арсеналы страны "идут в нужном темпе".
"В этом отношении ничего не изменилось", — заявил он.
Ситуация на границе с Ливаном обострилась 27 июля, когда контролируемые Иерусалимом Голанские высоты подверглись атаке. В результате пострадали более 30 человек, включая детей, игравших на детской площадке в Мадждаль-Шамсе. Израильская армия утверждает, что ракета была запущена с юга Ливана группировкой "Хезболла". Однако представители группы категорически отрицают свою причастность к данному инциденту.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Deputy Secretary of Defense Kathleen H. Hicks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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