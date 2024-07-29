Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном предупредил Иерусалим о серьёзных последствиях в случае нападения на Ливан. Об этом сообщило агентство ISNA.

Пезешкиан заявил: "Если сионистский режим совершит атаку на Ливан, он допустит большую ошибку с тяжёлыми последствиями".

Президент также отметил, что Израиль за более чем 75 лет оккупации Палестины все международные нормы растоптал. Пезешкиан выразил желание укрепить отношения с Парижем, заявив о готовности выстроить их "на основе взаимного доверия". Макрон поздравил Пезешкиана с избранием и выразил надежду на улучшение отношений между Тегераном и ЕС, в том числе двусторонних отношений с Францией.

Обострение ситуации произошло 27 июля, когда из Ливана произошёл массированный обстрел севера Израиля. Одна из ракет попала на футбольную площадку в Мадждаль-Шамсе, где находились дети. В результате погибли 12 человек, и около 40 были ранены. Израиль обвинил Ливан и "Хезболлу" в обстреле, обещая жёсткий ответ. "Хезболла" отрицает свою причастность к инциденту. Премьер Биньямин Нетаньяху, посетивший Мадждаль-Шамс, заявил, что Израиль не может проигнорировать удар по Голанским высотам и ответ будет жёстким.

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