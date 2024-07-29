Словакия не изменит собственную позицию по конфликту и СВО, несмотря на прекращение транзита нефти через территорию Украины российской компанией "Лукойл". Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в своем обращении, опубликованном в соцсетях в понедельник.

"Я скажу открыто, даже проблема с транзитом нефти РФ через Украину не может изменить позицию Словакии по Украине. Конфликт нужно завершить перемирием, а не искусственно продлевать его с нереальной задачей поставить Москву на колени и набить карманы оружейникам ещё больше", — отметил Фицо.

Он подчеркнул, что необходимо искать пути к скорейшему урегулированию конфликта через перемирие, а не продолжать его ради экономической выгоды производителей оружия. Словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти, сказал Фицо. Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария поставляют Киеву топливо. Для Киева западные опекуны найдут топливо, но цена его будет велика, а значит, и количество ограничено.

Фото: commons.wikimedia.org/European Commission / Jean-François Badias (Creative Commons Attribution 4.0 International)