Протестный потенциал Венесуэлы будет только нарастать по итогам президентских выборов, хотя возможности оппозиции ограничены, считает политолог СПбГУ Ксения Коновалова. Об этом она рассказала "Ленте.ру".
В Венесуэле состоялись выборы президента, на которых Николас Мадуро был переизбран на третий срок, получив 52% голосов. В ответ лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к армии с призывом свергнуть Мадуро, утверждая, что Эдмундо Уррутиа набрал 70% голосов, что "коррелирует с данными экзит-поллов". Коновалова считает, что нового кризиса двоевластия не стоит ожидать.
"Самой лучшей прививкой против прошлого сценария с Гуайдо может быть его неудача, — отметила эксперт. — Всем ясно, что у него нет проекта по улучшению ситуации и набора реформ. У оппозиции также нет ясности".
При этом у оппонентов Мадуро остаются возможности сдерживать его политику через блокировку инициатив в парламенте, непризнание выборов и протесты. Коновалов подчеркнула, что Мадуро дал много предвыборных обещаний, которые вряд ли сможет выполнить. В частности, обещал нормализовать отношения с Америкой, добиться снятия санкций и улучшить экономическую ситуацию.
Коновалова обратила внимание на международную реакцию. Несмотря на критику Штатов, ЕС и таких стран как Аргентина, Чили, Уругвай и Перу, это не оказывает большого влияния на внутриполитическую ситуацию.
"Международная реакция резонансная. Однако не заметен расклад, способный изолировать Венесуэлу в Латинской Америке как в 2019 году, когда появился Гуайдо", — добавила эксперт.
С учётом всего этого, Коновалова считает, что за пределами Венесуэлы существует серьёзный конфликтный потенциал, который может привести к росту давления на власти и даже к региональной дестабилизации из-за внутриполитического противоборства.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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