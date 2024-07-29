Оргкомитет Олимпиады во Франции извинился за скандальное открытие, оскорбившее католиков и других верующих. Речь идёт о номере с отсылкой к "Тайной вечере" Леонардо да Винчи. Директор по коммуникациям Анн Дескамп заявила, что намерения продемонстрировать неуважение к любой из религиозных групп не было. Просто режиссёр Том Жолли хотел отпраздновать толерантность общества.

Самой большой критике подвергся эпизод с дрэг-квин, сыгравшими 12 учеников Иисуса, а также сцена с интерпретацией греческого бога Диониса. Христианские организации и некоторые политики назвали действо оскорбительным.

Что же всё-таки произошло на открытии Олимпиады в Париже?

Ранее, 19 июня, сотни масонов собрались на площади Вобан по призыву лож, чтобы выразить протест подъему христианских национал-патриотов во Франции. Связан ли митинг масонов против ультраправых в Европарламенте с эксцессами Олимпиады-2024: отрубленной головой Марии-Антуанетты, глумлением над "Тайной вечерей", то ли богиней Гекатой, то ли Вавилонской блудницей вместо Христа и голым голубым Дионисом на блюде?

Пока Джилл Байден в восторге от церемонии открытия в Париже, Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии США назвала её "сатанинской, транс- и оккультной". Что это было, очередное соревнование транснациональных и национальных элит? Война либералов Запада с верой и традиционными ценностями?

На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Связано ли произошедшее на открытии Олимпиады с митингом масонов на площади Вобан в Париже?

"Нет. Есть общая связь между тем как политический класс Запада понимает степень дозволенности, и тем, что было показано на открытии Олимпиады. А конкретных связей между митингом и Олимпиадой, конечно, нет. А вот что можно и что нельзя, они считают возможным определять и будут определять. И пока политический класс, который сейчас есть на Западе, будет иметь место, кто бы ни был формально у власти — вся система будет сохраняться, либо очень слабо меняться с очень большим количеством скандалов. Всегда нужно помнить, что политическое закулисье всегда может создать проблемы действующим политикам, а наоборот — нет", — объяснил ситуацию эксперт.

Возможно, были иные причины устроить скандал?

"Я думаю, они не собирались его устраивать. Они просто делали то, что считали возможным, правильным и соответствующим актуальным для них трендам. Они считают, что все должны им подчиняться, а скандал — отдельная вещь, слишком многим это не понравилось", — предположил Владимир Брутер.

Можно ли говорить о том, что открытие Игр стало частью войны либералов Запада с традиционными ценностями?

"Нет серьёзных сил в политическом классе Запада, которые выступают за традиционные ценности. Если мы возьмём Дональда Трампа — это, скорее, карикатура, нежели традиционные ценности. На самом деле традиционные ценности ушли в прошлое. При Трампе активно сносили памятники деятелям Конфедерации. Он может говорить что угодно, но сносили их при нём, и он ничего в этом плане не сделал. И знаете, почему не сделал? Потому что он понимал, что сделать он, в сущности, ничего не может, а если будет делать, то навлечёт ещё большую ненависть со стороны политического класса. И он этим сознательно жертвовал, чтобы самосохраниться как политик. Это очень часто встречается среди действующих политиков: они сбрасывают те или иные важные для них темы, чтобы просто удержаться у власти", — отметил эксперт.

Реакция на церемонию открытия Олимпиады была разной. Джилл Байден в восторге, Марджори Тейлор Грин от республиканцев считает её "сатанинской и оккультной". Транснациональные и национальные элиты соревнуются?

"В США есть политики, выступающие за традиционные, консервативные ценности. И Грин относится к их числу. Вопрос здесь в том, что эти политики не могут прийти к власти и навязать остальным свои ценности. Вот что здесь важно. Важно не то, есть они или нет. Важно, насколько возможна реализация их риторики в масштабе хотя бы одной большой страны. Мы не будем брать Венгрию или Словакию, это не имеет значения. Как только Трамп пришёл к власти в США в 2016 году, его обложили таким количеством "красных флажков", что он четыре года во всём, что касается внутренней политики, дрожал как осиновый лист. Всё время делал вид, что он очень крутой в плане международных отношений. Но внутри страны он ничего не делал. Он делал вид, что поднимет экономику, и за него проголосуют. На самом деле он боится этих людей гораздо больше, чем они боятся его", — расставил акценты Владимир Брутер.

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