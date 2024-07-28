Вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представить республику на закрытии Олимпиады в Париже, заявил, что не будет присутствовать на церемонии, поскольку считает, что в этом году Игры стали символом "извращённого упадка".
Церемония открытия в Париже состоялась 26 июля и вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие возмущены пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей нетрадиционной ориентации. В ответ на критику директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам принесла извинения перед теми, чьи чувства задели сцены из церемонии открытия Олимпиады, особенно пародия на "Тайную вечерю".
Томаш Тараба заявил: "Я должен был представлять Словакию на закрытии, но эта Олимпиада навсегда останется отвратительным символом извращённого упадка, она злоупотребила красотой спорта, сделав из этого политический театр. Поэтому я не буду участвовать в церемонии закрытия".
Ранее депутат Словакии Зузана Плевикова также высказала негативное мнение о церемонии открытия Олимпийских игр, назвав её демонстрацией пошлости. Она отметила, что место, где должны славить мир и спорт, превратилось в платформу для пропаганды искажённых моральных ценностей, и назвала это навязыванием либерально-прогрессивных извращений.
Фото: commons.wikimedia.org/Like tears in rain (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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