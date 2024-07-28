Анкара может ввести ВС в Израиль, заявил президент Реджеп Эрдоган. Его слова приводит Al Ain Türkçe: "Как мы вошли в Ливию и Карабах, сделаем с ними то же самое". Это заявление прозвучало в ответ на политику Иерусалима в отношении Палестины.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги как в Карабахе и Ливии. "Нет для нас невозможного", — добавил турецкий лидер, подчеркнув необходимость Турции быть сильной.

Эта речь прозвучала на фоне возмущения Эрдогана реакцией международного сообщества на продолжение военной операции в Газе. Он отметил, что премьеру Биньямину Нетаньяху, которого Эрдоган считает причастным к гуманитарной катастрофе в анклаве, аплодируют в Вашингтоне.

Известно, что 13 июня Эрдоган призвал Штаты и Запад оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда повстанцы ХАМАС проникли в Израиль из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил состояние войны. Была начата наземная операция, целью которой назвали возвращение заложников и уничтожение ХАМАС.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)