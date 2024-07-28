Руководство Израиля обсуждает проведение масштабной операции против "Хезболлы" в ответ на ракетный удар по футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, где погибли 12 детей. МИД Израиля назвал эту атаку пересечением всех красных линий и призвал сотрудников за рубежом объяснить легитимность удара по Ливану.

На днях руководство ЦАХАЛ заявило о готовности к широкомасштабной операции в Ливане. Эскалация грозит Ближнему Востоку более масштабным противостоянием, нежели конфликт в Газе. Это может привести к большому числу жертв среди израильтян и поставить под угрозу само существование Ливана.

Вечером состоялось экстренное заседание в Израиле, после того как премьер Биньямин Нетаньяху вернулся из Вашингтона. Заседание посвятили военной операции в Ливане против "Хезболлы". Прилетев домой, Нетаньяху сразу отправился в комплекс МО в Тель-Авиве для участия в совещании Совбеза после удара по Голанским высотам. Обсуждение ответа на трагедию в посёлке Мадждаль-Шамс началось ещё в Вашингтоне.

Израильский премьер провёл консультации с советником Романом Гофманом и руководителями сил безопасности. В телефонном разговоре с духовным лидером Муафиком Тарифом он пообещал, что не оставит без ответа атаку "Хезболлы". И группировка заплатит самую высокую цену, какую ещё не платила.

Заявления о "самой высокой цене" звучали и в октябре 2023 года после атаки в анклаве Газы, совершенной "Хамас", в ответ на которую Израиль начал операцию по ее уничтожению. Высказывания других представителей руководства страны подтверждают, что Израиль движется к ещё одной войне — в Ливане. Она может оказаться более масштабной и кровопролитной, чем с "Хамасом".

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