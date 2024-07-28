Швейцарско-итальянский консультант по финансам и журналист Анджело Джулиано заявил, что влияние Парижа на мировой арене снижено. Своим мнением он поделился с "Известиями".

"Внесём ясность: Франция по-настоящему никогда не являлась державой", — отметил он.

По словам Джулиано, слова и действия властей Парижа теряют вес, а Франция не оказывает влияния на мировые политические процессы. Единственное, что продолжает добавлять стране значимости — это членство в Совбезе ООН и наличие атомного оружия.

Известно, что 21 июля основатель партии левых Жан-Люк Меланшон выступил за выход страны из блока НАТО. Североатлантический альянс, как он считает, "влечёт логику войны". Меланшон предпочитает "логику умиротворения".

До этого лидер "Патриотов" Флориан Филиппо призвал Францию выйти из плана ФРГ на случай войны между НАТО и РФ. Политик пояснил, что речь идёт о тайных усилиях Германии в сфере логистики, направленных на то, чтобы позволить 800 000 солдатам блока НАТО пройти через её территорию для защиты Восточной Европы от Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org/CEphoto, Uwe Aranas (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)