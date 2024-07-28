Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными, однако обещал "не наказывать страну".

"Очевидно, мы будем разочарованы, но не будем наказывать страну", — сообщил Мажейкс журналистам, отвечая на вопрос, может ли провал отразиться на отношении Брюсселя к Кишинёву.

Дипломат также подчеркнул, что Европа не откажется от поддержки Молдавии, даже если на выборах победят пророссийские партии.

"Мы продолжим сотрудничать с Молдавией. Даже при отказе большинства будем сотрудничать с теми, кто нуждается в нас, поскольку граждане в социальных столовых или дети в сёлах, которым необходимы слуховые аппараты, не должны страдать из-за выборов", — добавил он.

Мажейкс признал, что в случае отрицательного итога референдума процесс присоединения Молдовы к ЕС удлинится. Выборы президента назначены на 20 октября, и Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться. В тот же день состоится референдум, на котором граждане проголосуют по поводу вступления республики в ЕС.

На референдуме населению будет предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение евроинтеграции в Конституцию Молдавии?". Возможны ответы "да" и "нет".

Фото: сommons.wikimedia.org/Parlamentul Republicii Moldova (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)