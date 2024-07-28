Киевский режим использует переговоры с Москвой в своих интересах. Об этом "Ленте.ру" сообщил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов. Эксперт считает, что ВС Украины необходима передышка для перегруппировки и анализа уязвимостей.
Глазунов отметил: "Они всё время отступают, ВС России наступают, поэтому армии Украины нужна передышка, чтобы она смогла перегруппировать войска, подготовить. Переговоры — один из вариантов остановить силы России".
Известно, что 28 июля Николай Патрушев выразил мнение, что заявления украинских властей о переговорах с Москвой являются тактической уловкой, необходимой режиму для получения передышки в боях. Патрушев также напомнил, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ, подписав указ в октябре 2022-го. Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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