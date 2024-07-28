Тегеран, несмотря на "годы плохого общения", открыт для смягчения отношений с Западом. Об этом заявил верховный лидер Али Хаменеи на утверждении Масуда Пезешкиана в качестве нового президента, пишет Bloomberg.
По словам Хаменеи, западные страны в последние годы "плохо обращались" с Ираном. Однако Тегеран может пересмотреть политику в отношении Запада, если "он изменит своё поведение". В свою очередь, Пезешкиан подтвердил приверженность эффективной дипломатии и конструктиву, сообщает Bloomberg.
При этом Хаменеи подчеркнул, что приоритетом внешней политики Ирана остаётся развитие отношений с соседями, Африкой и Азией, а также с теми, кто поддержал Тегеран в условиях давления.
"Причина того, что я не упоминаю Европу, заключается в том, что несколько лет страны ЕС не обращались с нами хорошо. В вопросах санкций, нефти, во лжи о правах человека они поступали плохо", — добавил аятолла.
Масуд Пезешкиан победил на выборах в Иране, набрав во втором туре 53,67% голосов. Внеочередные выборы были назначены после гибели Эбрахима Раиси в крушении борта в конце мая.
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