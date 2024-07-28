Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что ЕС движется к забвению. В своей речи он подчеркнул, что мир переживает перемены, которых не было пять сотен лет, и предсказал новый миропорядок, ориентированный на Азию.

"ЕС отказался от защиты своих интересов," — рассказал Орбан в Румынии, его слова передаёт The Guardian.

"Всё, что делает сегодня Европа, — следует продемократической политике Америки даже ценой самоуничтожения", — добавил венгерский лидер, назвав КНР, Нью-Дели, Пакистан и Индонезию "доминирующим центром" мира.

"Грядут перемены, каких не было пять сотен лет. То, с чем мы столкнёмся, это изменение мирового порядка", — заявил Орбан.

Орбан также обвинил Вашингтон в организации взрывов на Nord Stream в 2022 году, назвав это "актом терроризма по указанию американцев". Венгерский премьер выразил сомнение в том, что Киев примут в состав НАТО или ЕС.

"У нас в Европе нет на это денег. Украина вернётся к статусу буферного государства", — отметил он, добавив, что гарантии безопасности "будут закреплены в соглашении РФ и США".

Фото: flickr.com/Európa Pont (Commons Attribution 2.0 Generic license)