Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что ЕС движется к забвению. В своей речи он подчеркнул, что мир переживает перемены, которых не было пять сотен лет, и предсказал новый миропорядок, ориентированный на Азию.
"ЕС отказался от защиты своих интересов," — рассказал Орбан в Румынии, его слова передаёт The Guardian.
"Всё, что делает сегодня Европа, — следует продемократической политике Америки даже ценой самоуничтожения", — добавил венгерский лидер, назвав КНР, Нью-Дели, Пакистан и Индонезию "доминирующим центром" мира.
"Грядут перемены, каких не было пять сотен лет. То, с чем мы столкнёмся, это изменение мирового порядка", — заявил Орбан.
Орбан также обвинил Вашингтон в организации взрывов на Nord Stream в 2022 году, назвав это "актом терроризма по указанию американцев". Венгерский премьер выразил сомнение в том, что Киев примут в состав НАТО или ЕС.
"У нас в Европе нет на это денег. Украина вернётся к статусу буферного государства", — отметил он, добавив, что гарантии безопасности "будут закреплены в соглашении РФ и США".
Фото: flickr.com/Európa Pont (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Аятолла Хаменеи: Тегеран открыт для смягчения отношений с Западом
Тегеран, несмотря на "годы плохого общения", открыт для смягчения отношений с Западом. Об этом заявил верховный лидер Али Хаменеи на утверждении Масуда Пезешкиана в качестве нового президента, пишет Bloomberg.
Брат Трюдо Кемпер заявил, что демократы США лишают Канаду выборов
Брат премьера Канады Джастина Трюдо, Кайл Кемпер, заявил, что победа Кеннеди-младшего на выборах президента Америки принесёт наибольшую пользу Канаде, но демократы делают всё, чтобы помешать ему участвовать в борьбе.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.