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Брат Трюдо Кемпер заявил, что демократы США лишают Канаду выборов
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Брат Трюдо Кемпер заявил, что демократы США лишают Канаду выборов

Брат премьера Канады Джастина Трюдо, Кайл Кемпер, заявил, что победа Кеннеди-младшего на выборах президента Америки принесёт наибольшую пользу Канаде, но демократы делают всё, чтобы помешать ему участвовать в борьбе. Кемпер также считает, что демократы пытаются посадить Дональда Трампа и создать ситуацию, при которой выборы будут отсутствовать, как это происходит на Украине при Зеленском.

"Лучшим исходом для Канады станет Роберт… Он ураган, несёт энергию отовсюду, и она растет," — сказал Кемпер РИА Новости на конференции в Нэшвилле.

Брат Трюдо подчеркнул, что считает Кеннеди-младшего наиболее квалифицированным, настоящим лидером и духовным человеком. По его словам, Демпартия США боится Кеннеди-младшего и пытается заблокировать ему доступ к голосованию.

"Демпартия хочет исключить его из бюллетеней, они не хотят, чтобы американцы за него голосовали. Трампа они стараются посадить в тюрьму. Они хотят того же, что имеет Зеленский: отсутствие выборов или мошенничество", — подчеркнул Кемпер.

Он считает, что Кеннеди является кандидатом, который несёт альтернативу разделенному и сломанному политическому ландшафту. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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