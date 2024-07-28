Министру МВД Франции Жеральду Дарманену было отправлено письмо, на котором обнаружены следы чумы, пишет Le Figaro. Письмо было перехвачено в сортировочном центре у Дижона. В письме содержались расистские оскорбления и чёрный порошок, который исследовало спецотделение правоохранителей.
При проверке порошка был получен положительный результат на чуму, однако эксперты предупреждают, что он мог оказаться ложным. Поиски отправителя пока не увенчались успехом.
Пример шпионажа и диверсий в Набережных Челнах
Ранее житель Набережных Челнов отправлял письма с информацией о военных объектах начальнику СБУ и посольству Америки. Его действия привлекли внимание УФСБ по Татарстану. В первый раз ему объявили предостережение за попытку шпионажа, поскольку он не успел отправить письма. Во время обыска нашли массу конвертов. Кроме американского посольства, он искал адрес британского МИД, но не успел отправить письма. В противном случае против него могли возбудить дело по статье о госизмене с наказанием от 12 до 20 лет тюрьмы и штрафом до 500 000 рублей.
Контекст и последствия
Письма с опасными веществами и информация о военных объектах указывают на высокий уровень угрозы, с которой сталкиваются госучреждения и представители властей. Эти инциденты подчёркивают необходимость усиления мер безопасности и проверки почтовых отправлений.
Отправка письма с чумой во Франции является серьёзным преступлением, которое может привести к значительным последствиям как для отправителя, так и для системы безопасности в целом. Аналогично, попытки передачи секретной информации зарубежным государствам квалифицируются как тяжкие преступления и могут привести к длительным срокам заключения и крупным штрафам.
Фото: flickr.com/Jacques Paquier (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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