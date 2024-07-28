Владимир Зеленский сообщил о начале детальных обсуждений территориальной целостности Украины с союзниками. В интервью каналу NHK он отметил, что до конца ноября Киев представит обновлённый мирный план. Зеленский выразил надежду, что Америка и другие страны сохранят единство и окажут давление на Кремль.

"Если Штаты и страны Европы сохранят единство, это станет дополнительным давлением и покажет Москве, что у неё нет шансов", — заявил Зеленский.

Лидер подчеркнул, что Киев не согласиться на призывы прекратить огонь, пока Россия продолжает наступать. По его словам, дипломатическое урегулирование возможно только при терпении, дипломатическом давлении и поддержке.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ни лидер Турции Реджеп Эрдоган, ни кто-либо еще не станет посредником на переговорах с Украиной в текущих условиях. Киев отвергает любой диалог. Песков отметил, что базой для переговоров может стать проект Стамбульских соглашений, однако руководство киевского режима пока не признаёт его. Россия также видит, что на Западе не задумываются над мирными предложениями РФ.

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