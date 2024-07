Северная Корея может провести ядерное испытание перед выборами главы Белого дома в США, заявил глава МО Южной Кореи Син Вон Сик, пишет Bloomberg. Он сообщил, что Пхеньян уже завершил подготовку к испытанию ЯО. По словам министра, это может произойти как до, так и после выборов, с целью усилить влияние на Вашингтон.

Син Вон Сик также отметил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки ТЯО, хотя в настоящее время нет подтверждений его развёртывания. Он подчеркнул, что оружие КНДР представляет общую угрозу для Южной Кореи и Токио, поскольку его дальность охватывает территории военных баз Америки в Японии. Северная Корея поклялась уничтожить врагов в случае войны, как только Ким Чен Ын отдаст приказ. У высоких военных чинов растёт ненависть к Штатам и Южной Корее, сообщает KCNA.

Лидер КНДР перед годовщиной окончания Корейской войны посетил Монумент дружбы, где почтил память добровольцев из Поднебесной, павших в ходе конфликта. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян и Пекин одержали победу вместе.

Фото: сommons.wikimedia.org/Federal Government of the United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)