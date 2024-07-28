Украинский блогер Олег Барышевский, известный в соцсетях как Oleg WSH, смог покинуть Украину и добраться до Парижа после первой провальной попытки. Блогеру 20 лет, и сегодня он выложил в соцсетях фото и видео на фоне Эйфелевой башни с подписью "Уклонился".

Первый раз Барышевский пытался сбежать из страны за границу 21 июня в составе группы из 100 мужчин. Украинская Госпогранслужба сообщала, что в Одесской области вся группа была остановлена. Первых 47 человек, включая Олега, вывезли к границе на четырёх микроавтобусах, разложив их по матрасам.

Они планировали пересечь границу пешком, заплатив организаторам бегства от 5 000 до 18 500 долларов. Издание "Страна" обратило внимание на сегодняшнюю публикацию блогера, подтверждающую его успешный побег.

Фото: сommons.wikimedia.org/Maksim Sokolov (maxergon.com) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)