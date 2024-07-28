Министры обороны Кореи Син Вон Сик и Америки Ллойд Остин в Токио призвали КНДР прекратить запуски воздушных шаров с мусором. Как сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское МО, такие действия Пхеньяна угрожают суверенитету Южной Кореи и идут вразрез с соглашением о перемирии.

Син Вон Сик отметил, что кампания по запуску шаров с мусором из КНДР создаёт серьёзные угрозы. В ответ министры обороны Токио, Южной Кореи и Штатов подписали меморандум о трёхстороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Этот документ предполагает встречи и учения, включая операцию Freedom Edge, а также обмен данными о пусках северокорейских ракет.

Во время встречи в Токио министры выразили тревогу по поводу укрепляющегося военного и экономического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Подписанный договор о стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

С конца мая КНДР запустила на юг тысячи мусорных шаров, объяснив это ответом на запуск Южной Кореей шаров с листовками, критикующими руководство страны. В ответ на эти действия Южная Корея возобновила трансляции из рупоров вдоль границы.

Ночью 24 июля Северная Корея вновь запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором. Один из них приземлился на территории президентского комплекса в Сеуле. Министры обороны призвали к прекращению провокационных действий, подчеркнув необходимость соблюдения международных соглашений.

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