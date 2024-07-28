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Первая мировая война началась 110 лет назад
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Первая мировая война началась 110 лет назад

Известно, что 110 лет назад, 28 июня 1914-го, Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии, вручив ноту посланнику в Вене, в то время как австрийские лодки уже начали обстрел сербских позиций у Белграда. Об этом событии "КП" говорила с кандидатом исторических наук Юрием Емельяновым.

Первый шаг к войне сделала Вена из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Австрийцы стремились усилить влияние на Балканах.

"Спусковой крючок Вена нажала, объявив Белграду войну спустя месяц после убийства наследника австрийского престола, рассчитывали быстро победить Сербию. И вряд ли предполагали, что начнётся большая война в Европе", — пояснил Емельянов.

Почему?

"Не думали, что война будет такой кровавой и чревата большими поражениями — много было сил в Европе против большой войны", — отметил эксперт.

В Вене понимали, что РФ вступит в войну?

"Полагали, что Россия ограничится локальной демонстрацией силы, не действуя активно по всему фронту. Австрийские Габсбурги всё переоценили. И Париж считал, что через месяц они войдут в Берлин — а в Берлине думали наоборот", — рассказал историк.

Все считали, что война будет недолгой?

"Очень быстрой и закончится победой. Причём каждая из сторон так считала. Это касалось Антанты и Тройственного союза. Все те, кто строил прогнозы как фантаст Уэллс, во многом ошиблись, в её сроках… Да, они предвидели новые вооружения. Например, большую войну в воздухе. Был очерк Уэллса про танки. И об опасностях при бомбардировке", — подчеркнул эксперт.

Россия не была всерьёз готова?

"К долгой войне нет. Расчёт был на короткую и помощь Запада в лице Франции и Англии. Но обязательства партнёрами не выполнялись и были выполнены по патронам на 1%. Винтовок Россия получила только 30% от обещанных. И лишь 20% от обещанных орудий разных калибров и 20% снарядов. Император понимал, что Запад вряд ли свои обязательства выполнит. Но они не помогали вопиющим образом! Французы так сидели на своих БК как на золотых яйцах, не передавая России! Англия — что она сделала для РФ в 1914–1917?", — задается вопросом

Фото: сommons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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