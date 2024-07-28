Известно, что 110 лет назад, 28 июня 1914-го, Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии, вручив ноту посланнику в Вене, в то время как австрийские лодки уже начали обстрел сербских позиций у Белграда. Об этом событии "КП" говорила с кандидатом исторических наук Юрием Емельяновым.
Первый шаг к войне сделала Вена из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Австрийцы стремились усилить влияние на Балканах.
"Спусковой крючок Вена нажала, объявив Белграду войну спустя месяц после убийства наследника австрийского престола, рассчитывали быстро победить Сербию. И вряд ли предполагали, что начнётся большая война в Европе", — пояснил Емельянов.
Почему?
"Не думали, что война будет такой кровавой и чревата большими поражениями — много было сил в Европе против большой войны", — отметил эксперт.
В Вене понимали, что РФ вступит в войну?
"Полагали, что Россия ограничится локальной демонстрацией силы, не действуя активно по всему фронту. Австрийские Габсбурги всё переоценили. И Париж считал, что через месяц они войдут в Берлин — а в Берлине думали наоборот", — рассказал историк.
Все считали, что война будет недолгой?
"Очень быстрой и закончится победой. Причём каждая из сторон так считала. Это касалось Антанты и Тройственного союза. Все те, кто строил прогнозы как фантаст Уэллс, во многом ошиблись, в её сроках… Да, они предвидели новые вооружения. Например, большую войну в воздухе. Был очерк Уэллса про танки. И об опасностях при бомбардировке", — подчеркнул эксперт.
Россия не была всерьёз готова?
"К долгой войне нет. Расчёт был на короткую и помощь Запада в лице Франции и Англии. Но обязательства партнёрами не выполнялись и были выполнены по патронам на 1%. Винтовок Россия получила только 30% от обещанных. И лишь 20% от обещанных орудий разных калибров и 20% снарядов. Император понимал, что Запад вряд ли свои обязательства выполнит. Но они не помогали вопиющим образом! Французы так сидели на своих БК как на золотых яйцах, не передавая России! Англия — что она сделала для РФ в 1914–1917?", — задается вопросом
Фото: сommons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
ЦГ обнародовал тревожные кадры: Израиль и Ливан на пороге войны
Новая большая война может начаться уже через 48 часов. Опубликованы кадры, подтверждающие намерения Израиля. По данным источников, конфликт между Израилем и Ливаном может разразиться в ближайшее время.
Южная Корея и Вашингтон призвали КНДР не запускать шары с мусором
Министры обороны Кореи Син Вон Сик и Америки Ллойд Остин в Токио призвали КНДР прекратить запуски воздушных шаров с мусором. Как сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское МО, такие действия Пхеньяна угрожают суверенитету Южной Кореи и идут вразрез с соглашением о перемирии.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.