Премьер Госсовета Поднебесной Ли Цян выразил надежду, что ЕС будет объективно смотреть на развитие Пекина, и рассчитывает на совместное противостояние государств глобальным вызовам. Об этом он заявил на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони в Пекине. Мелони находится в КНР с официальным визитом с 27 по 31 июля.

"Надеемся, что Евросоюз объективно рассмотрит развитие КНР и будет придерживаться партнёрской позиции, углубляя сотрудничество и диалог, а также содействовать стабильному развитию отношений Пекина и ЕС в противостоянии глобальным вызовам", — подчеркнул Ли Цян, его слова приводит МИД КНР.

Джорджа Мелони также отметила, что Рим готов играть активную роль в откровенном разговоре между КНР и ЕС и в построении более стабильных отношений между сторонами.

Фото: commons.wikimedia.org/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International)