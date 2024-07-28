Приоритетом внешней политики Тегерана является развитие отношений с соседними государствами, Африкой и Азией, а также с теми, кто поддерживает страну в условиях давления санкций. Об этом заявил Верховный лидер Али Хаменеи во время церемонии утверждения президента Масуда Пезешкиана.

Эта церемония проходит перед инаугурацией президента 30 июля. Владимир Путин заявил, что российскую делегацию на инаугурации возглавит Вячеслав Володин.

"У нас есть приоритет — наши соседи. Мы должны работать над отношениями. Другой приоритет — отношения с государствами, способными расширить дипломатическую арену Ирана, например, Африки и Азии. Ещё один из приоритетов — крепкие отношения со странами, которые поддерживали нас и помогали", — сказал Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что отношения с ЕС не являются приоритетными для иранской политики. Но это не означает враждебности.

"Причина того, что я не упоминаю европейские страны: в течение нескольких лет они не обращались с нами хорошо. В вопросах санкций и нефти, в ложных заявлениях о правах человека… они плохо поступали", — пояснил Хаменеи.

Он добавил, что если ЕС изменит своё поведение, то отношения войдут в число приоритетов внешней политики. При этом Верховный лидер отметил, что Тегеран не забудет мучений, доставленных некоторыми государствами.

Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)